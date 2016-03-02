«النقل» و«التموين» تتفقان على نقل البضائع عبر القطارات ونهر النيل

في خطوة هامة لتقليل تكاليف نقل الحبوب والسلع، أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن أنه أتفق مع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل على إستخدام خطوط السكك الحديدية ووسائل النقل النهرية في نقل الأقماح والحبوب من الموانئ الي الصوامع والسكر والسلع الغذائية من من المصانع الي مناطق توزيعها في كافة المحافظات وذلك من خلال منظومة متكاملة لوسائل النقل في نقل السلع وانه سوف يتم توقيع اتفاق تعاون بين الوزارتين بهذا التعاون في مجلس الوزراء قريبا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل وحضره عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومحمود عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين واحمد مهدي رئيس قطاع العلاقات الاقتصادية ورشا حمدي ودينا حامد ووائل عباس معاوني وزير التموين وقيادات وزارة النقل.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له اليوم، أنه تم بحث خلال الاجتماع نقل السكر الخام لشركة السكر للصناعات التكاملية من ميناء دمياط عبر صنادل نهرية الي مصنع الشركة بالحوامدية بمحافظة الجيزة وأيضا نقل الاقماح والغلال المستوردة من مينائي الدخيلة وبورسعيد وغيرها من الموانئ عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري.

وأضاف أنه تم دراسة نقل الزيوت المستوردة والماشية التي تم الاتفاق عليها مع السودان وتصل الي 800 ألف رأس ماشية وأيضا السلع التموينية والغذائية وذلك بنقلهم عبر السكك الحديدية والصنادل النهرية وذلك للعمل علي تقليل تكلفة النقل وتخفيف الاحمال علي الطرق وتقليل المهدر من هذه السلع خلال نقلها بالطرق الاخري

من جانبه، قال الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، أن نقل السلع والبضائع بالسكك الحديدية والنقل النهري هي مهمة قومية لان فوائده كثيرة وسيساهم في وقفف الخسائر وينمي الموارد وأيضا يخفف الضغط علي الطرق المصرية التي تعرضت للانهيار بسبب حمولة المقطورات الزائدة مشيرا الي أنه جاري تطوير السكك الحديدية والنقل النهري والعمل علي إزالة المعوقات التي تواجه نقل السلع والبضائع عبر السكة الحديد والنقل النهري وأنه سيتم تعديل تعديل قانون الطرق لزيادة رسوم نقل البضائع عبر الطرق البرية.