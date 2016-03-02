«مارك» ينضم لأغنى 6 شخصيات بالعالم

وصل “مارك زوكربيرج” مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” facebook ” من الوصول إلى لقائمة أغنى 6 شخصيات حول العالم وفقاً لقائمة “فوربس -Forbes “، حيث زادت ثروته خلال 12 شهر بنحو 11.2 مليار دولار لتصل إلى 44.6 مليار دولار محتلاً بذلك المركز السادس فى القائمة.

ونشر موقع “forbes” ، قائمة بأغنى الشخصيات على المستوى العالمى حيث تصدر تلك القائمة “بيل جيتس ” مؤسس شركة “مايكروسوفت” ولازال محتفظاً بالصدارة للعام الثالث على التوالى بثروة بلغت نحو 75 مليار دولار على الرغم من تراجع ثروته بنحو 4.2 مليار دولار.

بينما جاء فى المركز الثانى ” Amancio Ortega ” صاحب ماركة الأزياء العالمية “Zara” بثروة بلغت نحو 67 مليار دولار منافساً بذلك على نفس المركز الملياردير المكسيكى ذو الأصول اللبنانية ” Carlos Slim “، وأطاح به إلى المركز الرابع بثروه وصلت إلى 50 مليار دولار.