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غدًا| قطع المياه عن «بولاق والسيدة والدرب الأحمر» لمدة 24 ساعة

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غدًا| قطع المياه عن «بولاق والسيدة والدرب الأحمر» لمدة 24 ساعة غدًا| قطع المياه عن «بولاق والسيدة والدرب الأحمر» لمدة 24 ساعة

أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق ” بولاق أبو العلا، والسيدة زينب، والدرب الأحمر”، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباح غد الخميس وحتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة القادمة؛ نظراً لقيام الشركة بتحويل خط المياه قطر 1200 مم بشارع 26 يوليو، بناء على طلب الهيئة القومية للأنفاق لبدء أعمال المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق.

 وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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