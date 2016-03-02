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«أحمد نظيف» يصل دار القضاء لمحاكمته في «الكسب غير المشروع»

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«أحمد نظيف» يصل دار القضاء لمحاكمته في «الكسب غير المشروع» «أحمد نظيف» يصل دار القضاء لمحاكمته في «الكسب غير المشروع»

أحمد نظيف

وصل منذ قليل، أحمد نظيف رئيس وزراء الأسبق، إلى دار القضاء العالي، تمهيدًا لبدء محاكمته بالقضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع.

وأفاد مراسل “أونا” أن نظيف ظهر مرتديًا زيًا مدنيًا، حيث أنه مخلى سبيله بالقضية وليس متهمًا على ذمة أي قضايا أخرى.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في يوليو الماضي، بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات، في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات، ونسبت التحقيقات له “أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ35 مليون جنيه”.

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أونا

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