أحمد درويش يدعو اليابانيين للاستثمار بـ«قناة السويس»

دعا الدكتور دكتور احمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المستثمرين اليابانيين إلى المشاركة فى مشروعات البنية الاساسية الذكية، مشيراً إلى أن البنية الأساسية متوافرة بالفعل فى منطقة العين السخنة الصناعية وبالتالى يمكن لمن يرغب البدء فى العمل فوراً.

وقال “درويش”، فى كلمته امام الاجتماع العاشر لمجلس الاعمال المصرى اليابانى اليوم، الأربعاء،ان تنمية منطقة قناة السويس تعد بمثابة حلم مصرى، وأن الهيئة لها استقلاليتها عن الحكومة المصرية وتسعى لزيادة القيمة المضافة لقناة السويس. وأضاف ان الهيئة تسعى لتوفير كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات وتوفير البنية الاساسية والعمالة المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى وايضا التشريعات الملائمة من خلال قانون خاص يعطى الهيئة السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات السريعة والمرنة وتحقيق الاهداف المرجوة والارتقاء بتطوير وتنمية منطقة قناة السويس إلى اعلى المستويات.

وأشار “درويش”، إلى أن كون المنطقة بها ميناء يزيد من قيمتها، كما أن تصدير المنتجات من المنطقة الاقتصادية إلى مصر يعطى مزايا اضافية كلما زاد المكون المصرى فى هذا المنتج، موضحاً أن المنطقة تقع على مساحة ٤٦١ كم مربع وهى مساحة تزيد على اضعاف مساحة سنغافورة او جبل على بالامارات، وبها ٦ موانئ تخدمها، وثلاثة انفاق تربطها بسيناء، وانه تم الانتهاء من وضع مخطط المنطقة بكل التفاصيل المتعلقة بالبنية الاساسية من طاقة ومياه وغير ذلك .

وقال ان التفاوض مع الجانب اليابانى يأخذ الكثير من الوقت والبحث فى التفاصيل، ولكن عند بدء وانطلاق العمل تكون هناك متعة فى العمل مع الشركاء اليابانيين نظرا لدقتهم والتزامهم. وتعهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوفير العمالة المؤهلة للمستثمرين وفى حالة عدم توافر المهارات المطلوبة، سنقوم بتدريب وتوفير العمالة المطلوبة. كما وعد بتوفير كل الاحتياجات المطلوبة للمستثمرين فى اطار من الامانة والشفافية، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالاقتصاد الأخضر والصناعات الخضراء التى تحترم معايير البيئة، حيث سيتم اقامة منطقة صناعية خضراء ضمن منطقة محور قناة السويس.