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القسطرة المخية تقنية جديدة لعلاج الجلطة الدماغية خلال الـ8 ساعات الأولى

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القسطرة المخية تقنية جديدة لعلاج الجلطة الدماغية خلال الـ8 ساعات الأولى القسطرة المخية تقنية جديدة لعلاج الجلطة الدماغية خلال الـ8 ساعات الأولى
أكد الدكتور هانى عارف، أستاذ المخ والأعصاب والمشرف على وحدة الأوعية الدماغية بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه فى السنوات الأخيرة كان العلاج المتاح للجلطة الدماغية يتم خلال الأربع ساعات ونصف الأولى، وذلك عن طريق الأدوية التى تعمل على إذابة الجلطة خلال الساعات الأولى.

وقال د. هانى: كان المريض الذى يصل بعد هذا الوقت يتم علاجه بالطرق التقليدية التى لا تؤدى إلى الشفاء الكامل، وقد يصل إلى درجة إعاقة تبقى معه بقية حياته، ولكن فى العامين الماضيين أجريت 6 دراسات خاصة بإزالة الجلطة من المخ من خلال القسطرة الدماغية، بشرط أن تكون الجلطة سببها انسداد أحد الشرايين الرئيسية داخل المخ، موضحا أنه فى هذه الحالة يمكن التدخل فى وقت يصل إلى 8 ساعات، وهذا يعطى وقتا أطول لعلاج مرضى الجلطة الدماغية إذا استطاع المريض أن يصل إلى المستشفى خلال الـ8 ساعات من الإصابة، بشرط أن يكون هناك انسداد فى أحد الشرايين الرئيسية بالمخ.

وأوضح عارف أن هذا يعطى فرصة لعدد أكبر من المرضى لعلاج الجلطة الدماغية فى الساعات الأولى، سواء بعقار إذابة الجلطة أو عن طريق القسطرة الدماغية كل حسب حالته، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب معتمد فى معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو متاح فى بعض المستشفيات فى ويتم تطبيقه فى مستشفى عين شمس الجامعى.


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