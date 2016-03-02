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القبض على 3 تجار أسلحة وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش وذخيرة بمدينة نصر

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القبض على 3 تجار أسلحة وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش وذخيرة بمدينة نصر القبض على 3 تجار أسلحة وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش وذخيرة بمدينة نصر
تمكن رجال مباحث مدينة نصر، من القبض على حارس عقار وعاطلين، لقيامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية، وتم ضبط بحوزتهم 3 بنادق خرطوش تركى، وكمية من الذخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى المقدم عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، معلومات مفادها قيام كل من "على م ع" 19 سنة، عاطل، و"نادى ف ع" 21 سنة حارس عقار، و"عيد ف أ" 24 سنة، عاطل، بالاتجار فى الأسلحة النارية واتخاذهم من مسكن الأول مكانا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وعثر بداخل المسكن على بندقية خرطوش عيار 12 مم تحمل أرقام 15A18390 تركى الصنع، وبندقية خرطوش عيار 12 مم تحمل أرقام 13A23153 تركى الصنع، وبندقية خرطوش عيار 12 مم تحمل أرقام 13A1796 تركى الصنع، و100 طلقة خرطوش عيار 12 مم.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وأقروا بتحصلهم عليها من كل من "محمد ل" 35 سنة تاجر سيارات، وآخر يدعى "نور" يقيمان فى أسيوط، وجار ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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