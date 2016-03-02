القبض على نجار لتورطه فى سرقة شقة بمصر الجديدة والاعتداء على ممرضة

كشف رجال مباحث مصر الجديدة، كواليس واقعة اقتحام أحد الأشخاص لشقة ربة منزل عجوز والاعتداء على ممرضة ربة المنزل بسلاح أبيض وإصابتها وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، حيث تبين أن نجار وراء ارتكاب الواقعة، بتحريض من ممرضة سابقة لربة المنزل، تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المسروقات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من " ماري ت ي " 72 سنة ، ربة منزل ، والتى أفادت أنها أثناء تواجدها بمسكنها وبرفقتها الممرضة المرافقة لها " أمل ع ش " 23 سنة ممرضة، تعدى شخص مجهول على الممرضة باستخدام سلاح أبيض "كتر" وأحدث إصابتها "بجرح قطعى أسفل الأذن اليسرى وآخر بالرقبة من الجهه اليمنى، تم نقلها إلى مستشفى هيليوبوليس، واستولى على مبلغ مالى 5000 جنيه وعقد ذهب، حلق ذهب.

بسؤال المصابة، قررت أنها قامت بإقراض ممرضة سابقة طرف المبلغة " نورا " ولا تعلم أى بيانات عنها مبلغ 100 جنية، وبتاريخ الواقعة تلقت اتصال هاتفى منها مفاده إرسال أحد الأشخاص "مصطفى" لاستلام المبلغ، وفور حضوره دفعها داخل المنزل وتعدى عليها وأحدث إصابتها، واستولى على المبلغ والمشغولات الذهبية وفر هاربا.

من خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها كلا من "مصطفى ا م" 25 سنه نجار و"نورا ج ن" 21 سنة مساعدة ممرض، بإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وبحوزة الأول كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 جرام و 10 اقراص مخدرة.

بمواجهتهما، اعترف الأول بارتكاب الواقعة بتحريض من الثانية، والتى أيدت ماجاء بأقواله، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 2070 جنيه والمشغولات الذهبية المستولى عليهما والسلاح الأبيض "كتر" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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