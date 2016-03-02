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توقف حركة المرور بطريق القاهرة -الإسكندرية الزراعى لانقلاب سيارة ببنها

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توقف حركة المرور بطريق القاهرة -الإسكندرية الزراعى لانقلاب سيارة ببنها توقف حركة المرور بطريق القاهرة -الإسكندرية الزراعى لانقلاب سيارة ببنها
توقفت حركة المرور على الطريق الزراعى (القاهرة - الإسكندرية) ببنها إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب الطفلة، علي الطريق مما تسبب في ارتباك الحركة المرورية وتوقفها بشكل تام.

وكان اللواء سعيد شلبي مدير امن القليوبية تلقى إخطارا من ادارة المروربانقلاب سيارة نقل محملة بالطفلة مما أدي الي توقف حركة السير بشكل تام بطريق القاهرة - الاسكندرية الزراعي، وعلي الفور انتقلت قوات الدفاع المدني وجار رفع اثار الحادث وعودة حركة المرور لطبيعتها.


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