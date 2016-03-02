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يديعوت احرونوت تواصل الهجوم على اليوم السابع: صحيفة تدعو لكراهية إسرائيل

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يديعوت احرونوت تواصل الهجوم على اليوم السابع: صحيفة تدعو لكراهية إسرائيل يديعوت احرونوت تواصل الهجوم على اليوم السابع: صحيفة تدعو لكراهية إسرائيل
واصلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية الهجوم على جريدة " اليوم السابع" لقيام الأخيرة بطرح لعبه على موقعها الإلكترونى يتيح للقراء ضرب النائب البرلمانى توفيق عكاشة بالحذاء تحت مسمى "تحية للعوكش".

وقالت الصحيفة فى تقريرها ، أن موجة الكراهية تزداد يوما بعد يوم فى بلاد النيل بعد قيام "اليوم السابع" بطرح هذه اللعبة للانتقام من عكاشة على خلفية ضربه بالبرلمان من النائب كمال أحمد.

وتابعت الصحيفة أنه الملفت للنظر أن القائمين على اللعبة بـ"اليوم السابع" وضعوا علم دولة إسرائيل خلف توفيق عكاشة الموجود باللعبة، ووضعت الصحيفة صورة للعبة تحت عنوان " احتفال الكراهية " اضربوا نائب إسرائيل بالبرلمان.

وكانت اليوم السابع قد أنفردت بصور لقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن الأسبوع الماضى فى منزله.


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