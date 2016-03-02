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نقيب أطباء إسكندرية:لن نضيع حق طبيب "الأميرى" وأمين الشرطة فى يد العدالة

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نقيب أطباء إسكندرية:لن نضيع حق طبيب "الأميرى" وأمين الشرطة فى يد العدالة نقيب أطباء إسكندرية:لن نضيع حق طبيب "الأميرى" وأمين الشرطة فى يد العدالة
أكد الدكتور محمد رفيق خليل، نقيب الأطباء بالإسكندرية، أنه تم تحرير محضر بواقعة الاعتداء على الطبيب محمد طارق بمستشفى الأميرى الجامعى ضد أمين الشرطة الذى سبب له كسرا فى اليد وخلعا فى الإصبع لدفاعه عن زميلته، لمحاولته الاعتداء عليها بالضرب.

وأضاف نقيب الأطباء بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أمين الشرطة محتجز حاليا بقسم العطارين، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وهو يضمن حق الطبيب لوجوده فى أيدى العدالة.

وأشار نقيب الأطباء، أن الطبيب سيخضع لعملية جراحية غدا بمستشفى ناريمان فى يده اليسرى، موضحاً أن الطبيب أيسر ويعمل بيده اليسرى، وقد يحدث لديه عجز إذا لم يخضع لعملية جراحية فى أقرب فرصة .

وأكد "رفيق" أن النقابة اتخذت الإجراءات اللازمة ضد أمين الشرطة، ولن تصمت عن حق الطبيب، وبتواجد محامى النقابة ومحامى كلية الطب جامعة الإسكندرية وجميع إدارة المستشفى متضامنة مع الطبيب لكى يحصل على حقه.


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