أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مطار شرم الشيخ يستقبل 1717 سائحا على متن 17 رحلة دولية

Google+ Print
مطار شرم الشيخ يستقبل 1717 سائحا على متن 17 رحلة دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1717 سائحا على متن 17 رحلة دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الأربعاء، 8 رحلات دولية على متنها 1717 سائحا من مختلف الجنسيات.

وقال عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات بشرم وصلت نسبة 16% والعامة 15%.

وأضاف أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 8 رحلات دولية طيران على متنها 1084 سائحاً من مختلف الجنسيات و9 رحلات داخلية على متنها 633 سائحاً مصرياً بإجمالى 1717 سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 1719 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأشار خضر إلى أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 261 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 233 سائحا.

مطار شرم الشيخ يستقبل 1572 سائحًا على متن 18 رحلة دولية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365