أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توقيعات برلمانية للتصويت على إسقاط عضوية "عكاشة" اليوم

Google+ Print
توقيعات برلمانية للتصويت على إسقاط عضوية "عكاشة" اليوم توقيعات برلمانية للتصويت على إسقاط عضوية "عكاشة" اليوم
قالت مصادر مطلعة، إن اللجنة المُشكلة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة إثر لقائه السفير الإسرائيلى لدى القاهرة، استقبلت طلبا موقعا من مايزيد عن 120 عضوا بمجلس النواب للتصويت على إسقاط العضوية عن عكاشة للتصويت فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد مناقشة تقرير اللجنة وإقرار التوصية التى اقترحتها من عدمه.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق مع عكاشة، بعد وضع توصياتها فى ضوء استماع اللجنة المعنية لكل الأطراف المعينة سواء النواب الذين تقدموا بطلبات عاجلة للتحقيق معه أو النائب توفيق عكاشة للاستماع إليه أقواله فيما نسب إليه.


>- اليوم.. التحقيق مع كمال أحمد حول ضربه لعكاشة بالحذاء
>

- بالصور.. أهالى مراكز طلخا ونبروه بالدقهلية يتظاهرون ضد توفيق عكاشة ويطالبون بإسقاط عضويته.. فلاحون يخرجون بالجرارات الزراعية ويهتفون ضد نائب التطبيع والصهيونية ويرفعون صور الزعيم جمال عبد الناصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365