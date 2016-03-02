توقيعات برلمانية للتصويت على إسقاط عضوية "عكاشة" اليوم

قالت مصادر مطلعة، إن اللجنة المُشكلة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة إثر لقائه السفير الإسرائيلى لدى القاهرة، استقبلت طلبا موقعا من مايزيد عن 120 عضوا بمجلس النواب للتصويت على إسقاط العضوية عن عكاشة للتصويت فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد مناقشة تقرير اللجنة وإقرار التوصية التى اقترحتها من عدمه.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق مع عكاشة، بعد وضع توصياتها فى ضوء استماع اللجنة المعنية لكل الأطراف المعينة سواء النواب الذين تقدموا بطلبات عاجلة للتحقيق معه أو النائب توفيق عكاشة للاستماع إليه أقواله فيما نسب إليه.

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