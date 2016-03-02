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مطران القدس الجديد يدشن كنيسة لأول مرة بعد تعيينه

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مطران القدس الجديد يدشن كنيسة لأول مرة بعد تعيينه مطران القدس الجديد يدشن كنيسة لأول مرة بعد تعيينه
دشن أنبا انطونيوس، مطران القدس الجديد، كنيسة رابطة القدس بالظاهر، ورأس صلوات القداس الإلهى بمشاركة أنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وسط حضور شعبى كبير، وبمشاركة رهبان إيبراشية القدس والكرسى الأورشليمى.

كان البابا قد اختار الراهب القمص ثيؤدور الأنطونى مطرانا للقدس، ومنحه اسم الأنبا أنطونيوس فى صلوات العشية السبت الماضى، بعدما قضى فى الحياة الرهبانية عشر سنوات بينها ثمانى سنوات بالدير وعامان باليونان، حيث كان يدرس الدكتوراة فى اللاهوت.

ويحل الأنبا أنطونيوس بديلًا عن الأنبا إبراهام، مطران القدس، الذى وافته المنية فى نوفمبر الماضى.


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