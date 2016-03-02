بالفيديو والصور.. إسرائيل تعرض آثار فرعونية بمتحفها الجمعة المقبلة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "متحف إسرائيل" سيعرض آثار فرعونية نادرة تعود للحقبة التى كانت تسيطر فيها مصر القديمة على أرض كنعان (فلسطين حاليا) يوم الجمعة المقبلة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المتحف سيقدم عرضا تلفزيونيا لتلك الحقبة التى تعود للقرن الثانى قبل الميلاد، حول التأثير الثقافى المتبادل بين مصر وكنعان خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن تلك الآثار ستعرض فى المتحف حتى يوم 25 أكتوبر المقبل.

وزعمت يديعوت أن السفير المصرى لدى إسرائيل السفير حازم خيرت، سيشارك فى افتتاح العرض الجديد للآثار المصرية القديمة بمتحف إسرائيل.

وسيضم العرض أكثر من 680 قطعة أثرية تشهد على التأثر بين الثقافتين المصرية والكنعانية فى تلك الحقبة، فيما يتعلق بالعبادة والغة والفن، كما سيتم عرض مجموعة نادرة من التوابيت ومجسمات لجعارين وتمائم، بالإضافة إلى عرض مجموعة غنية القطع الأثرية التى تم العثور عليها من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية بالقدس وعدة مناطق بالأراضى الفلسطينية.

وقال الدكتور دافنا بن تور، المتخصصة فى علم الآثار المصرية فى متحف إسرائيل فى مقابلة مع "يديعوت احرونوت": "سيركز هذا العرض على حقبة تاريخية غير معروفة لكثير من الناس حول العالم، وهى الفترة التى سيطرت فيها مصر على أرض كنعان، أى أكثر من 300 عام، حيث تركت تلك الحقبة الكثير من الاكتشافات الأثرية المؤثرة جدا والتى تعكس التأثيرات الثقافية من مصر وكنعان ".

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