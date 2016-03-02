طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين بشمال صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى مديريات محافظة صنعاء الشمالية والشرقية وأخرى بعدة محافظات باليمن.

فقد استهدفت الطائرات- حسب المركز الإعلامى للمقاومة اليمنية فى اقليم أزال مخازن الأسلحة والذخيرة فى مديرية خولان جنوب شرقى المحافظة ومعسكر العرقوب التابع للحرس الجمهورى الذى يعد خط إمداد الحوثيين إلى مأرب، كما قصفت الطائرات مساء أمس والليلة الماضية مواقع للمليشيات فى مديرية نهم شرقى المحافظة أدت إلى تدمير عربة كاتيوشا بمنطقة المقران فيما قامت مدفعية الجيش والمقاومة بقصف مخازن للمشتقات النفطية بالمديرية.

واشار المركز إلى أن طائرات التحالف كانت قد استهدفت فجر الثلاثاء اجتماعا لقيادات حوثية فى احدی المدارس بمنطقة بنى يوسف فى مديرية الحيمة الداخلية غرب المحافظة مما أدى إلى مقتل العشرات من عناصر المليشيات.

وفى محافظة صعدة شمال اليمن معقل الحوثيين واصلت طائرات التحالف قصف معسكرات ومخازن الاسلحة فى المحافظة تمهيدا لاجتياحها وتركز القصف فى مديريتى كتاف ورازح ومنطقة منبه مما أدى إلى حدوث انفجارات كبيرة وتدمير أطقم عسكرية ومقتل العشرات من عناصرهم.

وفى محافظة عمران جنوب صعدة وصلت إلى مستشفى عمران العام 9 جثث مجهولة الهوية لعناصر من الميلشيات الحوثية فجر اليوم سقطوا فى المعارك التى تدور فى جبهة نهم شرقى صنعاء.

ومن ناحية أخرى وصل إلى مديرية نهم مجموعة من عناصر معسكر اللواء 310 مدرع الذى كان يتمركز فى محافظة عمران شمال صنعاء والذى سيطرت ميليشيات الحوثيين عليه قبل أقل من عامين وقتلت قائده اللواء حميد القشيبى وذلك للقتال ضد الميليشيات فى نهم.

وفى محافظة تعز جنوب غربى اليمن ذكرت مصادر المقاومة أن 13 من عناصر المليشيات قتلوا فى المعارك التى دارت طوال أمس فى جبهات القتال بالمدينة فى الوقت الذى قامت فيه طائرات التحالف بقصف مواقعهم فى الوازعية جنوب مدينة تعز ومنطقة يختل بالمخا مستهدفة مخازن للسلاح ومعسكر اللواء 35 بمفرق المخا غرب المدينة.

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