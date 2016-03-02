سقوط عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا للإتجار فى العملات المزيفة بأسيوط

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب، القبض على عاطلين، كونا تشكيلا عصابيا لتزوير العملات النقدية المزيفة وترويجها بالأسواق، وبحوزتهما 10آلاف جنيه مزورة وأدوات التزييف.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبنوب مفادها قيام "خالد . ف ." 32 سنه عاطل ومقيم بندر أبنوب بترويج عملات وطنيه مزيفه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه، وبحوزته (10 آلاف جنيه) عبارة عن عدد (100) ورقة مالية مزيفة فئة (100) جنيه وكذا (10) قرص مخدر (ترامادول)

باستجواب المتهم اعترف بتحصله علي النقد المزيف من "محمود . ع . ف . ع . " 32 سنه عاطل ومقيم شارع المحمودية ثان الرمل الإسكندرية ـ كفر الزيات محافظه الغربية ومقيم حاليا" بقرية العدر دائرة مركز أسيوط والسابق اتهامه في عدد (8) قضايا ما بين ( أموال عامه ـ خيانة أمانه).

تم ضبط المتهم في واقعة المحضر إدارى مركز أسيوط لسنة 2016 بمعرفة ضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية وبحوزته أدوات التزييف.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للنقد المزيف بقصد ترويجها لعملائه ببندر أبنوب والمواد المخدرة بقصد التعاطى، تم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة.

- ضبط عاطل يزور عملات وآخر يروجها فى أسيوط

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