شرطة دبي تطلق مسابقة فريدة بعنوان " بالقلم نكافح المخدرات "

أطلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بالتعاون مه جامعة الإمارات أول مسابقة من نوعها للبحث العلمي لمكافحة المخدرات بعنوان " بالقلم نكافح المخدرات" ، مخصصة لطلاب كلية العلوم الانسانية والاجتماعية الذين يدرسون البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه .
تركز المسابقة على دراسة ظاهرة انتشار المخدرات في عدة محاور هي:
- تأثير أصدقاء السوء على الشباب المتعاطين .
- دور الأسرة في وقاية الشباب من المخدرات
- حب التجربة والفضول لتجربة التعاطي
- دور وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار المخدرات
وقد خصصت جوائز نقدية للفائزين بهذه المسابقة حيث يصحل البحث الفائز بالمركز الاول على 10 آلاف درهم والثاني 7 آلاف والثالث 5 آلاف درهم .
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