شرطة دبي تطلق مسابقة فريدة بعنوان " بالقلم نكافح المخدرات "

أطلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بالتعاون مه جامعة الإمارات أول مسابقة من نوعها للبحث العلمي لمكافحة المخدرات بعنوان " بالقلم نكافح المخدرات" ، مخصصة لطلاب كلية العلوم الانسانية والاجتماعية الذين يدرسون البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه .

تركز المسابقة على دراسة ظاهرة انتشار المخدرات في عدة محاور هي:

تأثير أصدقاء السوء على الشباب المتعاطين .

دور الأسرة في وقاية الشباب من المخدرات

حب التجربة والفضول لتجربة التعاطي

دور وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار المخدرات

وقد خصصت جوائز نقدية للفائزين بهذه المسابقة حيث يصحل البحث الفائز بالمركز الاول على 10 آلاف درهم والثاني 7 آلاف والثالث 5 آلاف درهم .

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