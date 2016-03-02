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شرطة دبي تطلق مسابقة فريدة بعنوان " بالقلم نكافح المخدرات "

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شرطة دبي تطلق مسابقة فريدة بعنوان " بالقلم نكافح المخدرات " شرطة دبي تطلق مسابقة فريدة بعنوان " بالقلم نكافح المخدرات "

أطلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بالتعاون مه جامعة الإمارات أول مسابقة من نوعها للبحث العلمي لمكافحة المخدرات بعنوان " بالقلم نكافح المخدرات" ، مخصصة لطلاب كلية العلوم الانسانية والاجتماعية الذين يدرسون البكالوريوس أو الماجستير  أو الدكتوراه .

تركز المسابقة على دراسة ظاهرة  انتشار المخدرات في عدة محاور هي:

  • تأثير أصدقاء السوء على الشباب المتعاطين .
  • دور الأسرة في وقاية الشباب من المخدرات
  • حب التجربة والفضول لتجربة التعاطي
  • دور وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار المخدرات

وقد خصصت جوائز نقدية للفائزين بهذه المسابقة حيث يصحل البحث الفائز بالمركز الاول على 10 آلاف درهم والثاني 7 آلاف والثالث 5 آلاف درهم .
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