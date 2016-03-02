الرئيس يصل كوريا الجنوبية ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع نظيرته «بارك جون هيه»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى سول عاصمة كوريا الجنوبية، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

ويلتقى الرئيس السيسي في العاصمة سول، نظيرته الكورية الجنوبية “بارك جون هيه”، حيث يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وتشجيع الاستثمارات الكورية في مصر، وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس.

ومن المقرر أن تتطرق المباحثات للقضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وشرق آسيا، وبَحْث التعاون المشترك فى مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن تقيم رئيسة كوريا الجنوبية مأدبة غداء تكريمًا للرئيس والوفد المرافق له، فيما يشهد الزعيمان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات الطاقة والنقل والموانئ والتكنولوجيا وإعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين.