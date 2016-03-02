نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام بتهمة تزوير محرر رسمى

أمر المستشار محمود شرف الدين مدير نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان بحبس المتهم "محمد.ف.م" 33 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتزوير محرر رسمى لاستخراج رخصة قيادة.

بدأت الواقعة عندما توجه المتهم الى مرور سوهاج لاستخراج رخصة قيادة وعند تقديمه شهادة الدبلوم الحاصل عليها شك أحد الضباط فى الشهادة وتبين من الكشف على المتهم أنه قام بتزويرها لاستخراج رخصة القيادة فتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .

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