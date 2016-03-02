إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بجرجا بسبب خلافات الجوار

اصيب7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بجرجا بمحافظة سوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى جرجا العام لتلقى العلاج .

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة بناحية بيت داود ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها بمعرفة القوات والفصل بين الطرفين وإلقاء القبض عليهما.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،والعميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية ،وقادها العقيد محمد على ،رئيس فرع بحث الجنوب ،العقيد صلاح أبوالقاسم ،وكيل الفرع ، الرائد محمد طه ،رئيس مباحث المركز بوقوع المشاجرة بين طرف أول " عائلة عبد اللاه " ‏أحمد السيد عبد اللاه " 24 سنة سائق مصاباً " بجرح بالكتف الأيسر وآخر باليد اليمنى " ،سامح السيد عبد اللاه " 23 سنة سائق مصاباً " بجرح قطعي بفروه الرأس " ‏،محمود حمدي أحمد عبد اللطيف " 23 سنة طالب مصاباً " بجرح قطعي بفروه الرأس " ‏.

‏ وبين طرف ثان عائلة رياض رمضان رياض أحمد عتمان " 51 سنة سائق بالإدارة الزراعية بجرجا مصاباً " بجرح بالوجه والجبهة اليمنى "‏، علي محمد عبد العال " 56 سنة عامل مصاباً " بكدمة باليد اليمني " ، محمود رمضان رياض أحمد " 24 سنة حاصل على دبلوم مصاباً " بكدمة بالساعد الأيسر " ‏،محمد رمضان رياض أحمد " 23 سنة مصاباً " بكدمة وسحجات بالكتف الأيسر والأذن اليسرى " الطرفان يقيمان بذات الناحية وسبب المشاجرة خلافات الجيرة ،تم ضبط طرفـى المشاجرة ،وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب ‏وإحداث إصابته ،كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 2202 جنح المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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