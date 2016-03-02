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الرئيس السيسى يصل كوريا الجنوبية فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

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الرئيس السيسى يصل كوريا الجنوبية فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام الرئيس السيسى يصل كوريا الجنوبية فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

>وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى سول عاصمة كوريا الجنوبية، فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

يلتقى الرئيس السيسى فى العاصمة سول، نظيرته الكورية الجنوبية "بارك جون هيه" ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، وتشجيع الاستثمارات الكورية فى ، على رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس.

ومن المقرر أن تتطرق المباحثات للقضايا الإقليمية فى الشرق الأوسط وشرق آسيا، وبَحْث التعاون المشترك فى مكافحة الإرهاب، وتقيم رئيسة كوريا الجنوبية مأدبة غداء تكريمًا للرئيس والوفد المرافق له.
> ويشهد الزعيمان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات الطاقة والنقل والموانئ والتكنولوجيا وإعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين.


>- السيسى يشهد غدا إعلان ارتقاء العلاقات مع كوريا الجنوبية للشراكة الكاملة
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