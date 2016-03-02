بعد محاولة اغتياله.. عائض القرنى على فيس بوك: "أبشركم أنى طيب وبخير"

طمأن الشيخ عائض القرنى متابعيه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الأربعاء، بتدوينة جديدة عقب تعرضه لمحاولة اغتيال، أمس الثلاثاء، إذ قال القرنى "أبشركم أنى طيب وبخير والحمد لله".

كان مجهولون قد أطلقوا الرصاص على الداعية الإسلامى عائض القرنى، أثناء إلقائه محاضرة فى مدينة زامبوانجا الفلبينية، بحضور أكثر من عشرة آلاف شخص، وبدعوة من إحدى الجمعيات الخيرية، أثناء ركوب الشيخ عائض السيارة.

- تفاصيل محاولة اغتيال عائض القرنى.. مجهولون يطلقون النار على الشيخ ويصيبونه فى يده بعد محاضرة بالفلبين.. الأمن يقتل أحد الجناة ويضبط آخر.. والداعية: إذا أمهلك الله لتعيش يوما جديدا فاشكره على الهدية