اليوم.. التحقيق مع كمال أحمد حول ضربه لعكاشة بالحذاء

تعقد لجنة التحقيق برئاسة المستشار حسن بسيونى اجتماعها الأول مساء اليوم الأربعاء، للتحقيق مع النائب كمال أحمد فى واقعة ضربه للنائب توفيق عكاشة بالحذاء، اعتراضًا على استقباله للسفير الإسرائيلى فى منزله.

وأكد النائب كمال أحمد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيحكى كل ما قام به فى الجلسة العامة، وكذلك ما بدر منه تجاه عكاشة، وتابع: "أنا مش هتكسف من اللى عملته ده شرف ليا وكان على مرمى ومسمع الجميع". وأكد النائب أنه سيقبل بأى توصية من قبل اللجنة تجاهه، وكذلك الموافقة على القرار أيضا الذى سيتخذه المجلس، مضيفاً: "متقبل أى قرار أنا عملت اللى يمليه عليا ضميرى".

ومن بين الشهود التى ستستمع لهم اللجنة، "النائب أسامة شرشر" الذى تقدم بطلب تأجيل الإدلاء بالشهادة للأسبوع المقبل لحين العودة من السفر، وأوضح شرشر فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلا أنه من المقرر أن يستند فى شهادته إلى بعض الدلائل التى تقوى موقف النائب كمال أحمد، ومنها توقيع النواب على طلب لضم حذائه إلى متحف البرلمان.

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