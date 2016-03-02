منظومة "باتريوت" تدمر صاروخا كان يستهدف محافظة مأرب اليمنية

>اعترضت منظومة الصواريخ باتريوت التابعة لقوات التحالف العربى صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثيين وصالح باتجاه محافظة مأرب شرق اليمن.

ونقل مركز سبأ الاعلامى عن مصدر مسئول أن باتريوت اعترضت الصاروخ الذى أطلق فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء من منطقة حبل العليب فى قيفة رداع بمحافظة البيضاء وفجرته على بعد 30 كيلومترا من منشأة صافر النفطية .

يذكر أن هذا هو الصاروخ الثانى الذى تدمره المنظومة خلال يومين قبل أن يصيب المنشأة، وأكدت مصادر المقاومة أن طائرات دول التحالف العربى قصفت مساء أمس تجمعات للمليشيات فى جبهة صرواح وجبل الاشقرى وفرت عناصرهم باتجاه وادى حباب فى طريقها الى صنعاء ، وأشارت الى أنه تم القبض على خلية ارهابية تستهدف أمن مأرب .

وفى محافظة البيضاء جنوب مأرب وقعت اشتباكات بين عناصر المقاومة وبين المليشيات فى قيفة رداع بعد تفجيرهم لأربعة منازل للمواطنين .. فيما قتل 6 من عناصر المليشيات فى هجوم للمقاومة على نقطة أمنية بمنطقة الملاجم .