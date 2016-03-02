ضبط عاطل يقود سيارة مسروقة عقب تغيير لوحاتها بالزاوية الحمراء

نجح رجال مباحث الزاوية الحمراء فى ضبط عاطل يقود سيارة مبلغ بسرقتها من شركة خدمات بترولية بمدينة نصر، والذى تبين قيامه بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة، حيث كشفت عمليات الفحص من خلال أرقام الموتور والشاسيه الواقعة، واعترف بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع).

كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء معلومات مفادها حيازة "سيف الدين ر ع" 42 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها إخفاء مسروقات، والمحكوم عليه فى 2 حكم حبس جزئى (تبديد وسرقة) والمقضى فيها بالحبس سنة، لسيارة يشتبه أن تكون مبلغ بسرقتها.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حاله استقلاله سيارة ماركة هيونداى إلنترا تحمل أرقام 108855 ملاكى الفيوم ومعه رخصة تسيير لذات اللوحات باسم "أسامة ا ع" منسوب صدورها لوحدة تراخيص الفيوم مرور أبشواى (مزورة).

وبالكشف الفنى على السيارة بأرقام السيارة والشاسية والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام (ب م ن 938) موديل 2010 ملك شركة للخدمات البترولية، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1084 لسنة 2015 جنح مدينة نصر ثان من "الدسوقى أ ف" 56 سنة مدير عام الصيانة لشركة سيناء للخدمات البترولية ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبمناقشته اعترف بسرقتها بأسلوب (المفتاح المصطنع) وباستدعاء المبلغ تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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