للنجاة من المضاعفات.. نصائح لكبار السن المصابين بالسكر

يعانى الكثيرون من الإصابة بمرض السكر، والمرضى المسنين لهم وضع خاص فى العلاج، فقد لا يكون العلاج المتاح فعالا لهذه الفئة من المرضى بشكل كامل، لذلك يقدم أطباء السكر بعض القواعد الأساسية لعلاج هؤلاء المرضى وتحقيق أقصى استفادة من العلاج لتجنب المضاعفات..

وفى هذا السياق يقول الدكتور ياسر عبد الرؤوف، أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا، المرضى المسنين المصابين بالسكر لهم وضع خاص، حيث يتطلب علاجهم نوعا خاصا من الرعاية عن المرضى صغار السن المصابين بالمرض..

وأكد أن الوظائف الحيوية لدى المرضى المسنين أقل كفاءة عن نظرائهم صغار السن، موضحا أن المرضى المسنين هم مرضى متعددى الامراض ، ويتناولون العديد من الأدوية، كما أن قابليتهم لحدوث هبوط مستوى السكر فى الدم أعلى من صغار السن.

وقال الدكتور ياسر: من المعروف أن المرضى المسنين يعانون من ضعف الحواس ونقص فى كفاءة التفكير والذاكرة، مما يجعلهم أكثر عرضة للآثار الجانبية لمعظم أدوية السكر، ويؤثر على قدراتهم على تناول أدوية السكر بالشكل السليم، لذا فإن مستويات ضبط السكر المطلوبة لديهم أعلى قليلا من صغار السن المصابين بالسكر، موضحا أنه عند اختيار الأدوية المناسبة لهم فاننا نراعى هذه النقاط جميعها.

وأوضح ياسر أنه من أفضل الأدوية التى يمكن استخدامها لعلاج السكر عند كبار السن هى الأدوية المثبطة لإنزيم الـ"DPP4" للمساعدة فى إفراز الأنسولين من البنكرياس، وتثبيط إفراز الجلوكاجون، مما يؤدى إلى ضبط سكر الدم، وكذلك إعطاء الأنسولين بالجرعات المناسبة مع متابعة نسبة السكر بالدم بشكل دقيق.

وأشار الدكتور ياسر إلى أنه الآن ضبط ضغط ودهون الدم بالأدوية المناسبة ضمن المستويات المرجعية العالمية أمر مهم لتجنب الآثار الجانبية للأدوية، ومن الأمور المهمة المتطلبة لكبار السن المصابين بمرض السكر هو الاكتشاف المبكر لحالات الاكتئاب، والتعامل معها بشكل سليم، وكذلك اكتشاف مضاعفات المرض والتعامل معها بشكل سليم.

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