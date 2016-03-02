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السيسى يشهد غدا إعلان ارتقاء العلاقات مع كوريا الجنوبية للشراكة الكاملة

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السيسى يشهد غدا إعلان ارتقاء العلاقات مع كوريا الجنوبية للشراكة الكاملة السيسى يشهد غدا إعلان ارتقاء العلاقات مع كوريا الجنوبية للشراكة الكاملة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى العاصمة طوكيو صباح اليوم الأربعاء، فى زيارة ناجحة لليابان ضمن جولته الآسيوية التى بدأها بكازخستان، ومن المقرر أن يصل كوريا الجنوبية اليوم، فى زيارة تستغرق 3 أيام.

ويلتقى الرئيس غدًا فى العاصمة سول، نظيرته الكورية الجنوبية "بارك جون هيه" ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، وتشجيع الاستثمارات الكورية فى ، على رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس.

ومن المقرر أن تتطرق المباحثات للقضايا الإقليمية فى الشرق الأوسط وشرق آسيا، وبَحْث التعاون المشترك فى مكافحة الإرهاب. وتقيم رئيسة كوريا الجنوبية مأدبة غداء تكريمًا للرئيس والوفد المرافق له.

ويشهد الزعيمان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات الطاقة والنقل والموانئ والتكنولوجيا وإعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية إن التوقيع على اتفاق الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الكاملة يعكس إرادة سياسية قوية لإحداث نقلة نوعية فى التعاون والشراكة تتناسب مع إمكانيات البلدين وعلاقاتهما المتميزة، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى بعد ذلك هوانج كيو آهن رئيس الوزراء الكورى، ورئيس برلمان كوريا الجنوبية.

ويعقد الرئيس اليوم سلسلة من اللقاءات مع ممثلى كبريات شركات الكورية ورؤساء الاتحادات الاقتصادية والتجارية بغية التعرف على آفاق التعاون الاقتصادى وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر، ويشهد الرئيس فى المساء الجلسة الختامية لمجلس الأعمال المصرى الكورى.

ويجرى الرئيس السيسى فور وصوله الى العاصمة سول عدة لقاءات إعلامية مع كبرى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

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مصر 365

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