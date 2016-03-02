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"التموين":وصول 500 طن دواجن من البرازيل خلال أيام لطرحها بـ19 جنيه للكيلو

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"التموين":وصول 500 طن دواجن من البرازيل خلال أيام لطرحها بـ19 جنيه للكيلو "التموين":وصول 500 طن دواجن من البرازيل خلال أيام لطرحها بـ19 جنيه للكيلو
أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، أنه سيتم استلام دفعات جديدة من الدواجن المتعاقد على شرائها من دولة البرازيل خلال أيام بمعدل 500 طن، لطرحها بمنافذ المجمعات الإستهلاكية بسعر 19 جنيها للكيلو.

وأضاف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التعاقد على كميات من منتجات الدواجن من البرازيل، إضافة إلى شراء المنتجات المحلية من اتحاد منتجى الدواجن لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن هيئة السلع التموينية تقوم حالياً باستيراد السلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها بالأسواق ومنافذ المجمعات الإستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى السلاسل التجارية الأخرى.


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