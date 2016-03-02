74%من القراء يؤيدون قرار الصحة بإنشاء صندوق لزراعة الأعضاء لغير القادرين

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد قرار وزارة الصحة بإنشاء صندوق لزراعة الأعضاء لغير القادرين، أيد غالبية القراء قرار وزارة الصحة بإنشاء صندوق لزراعة الأعضاء لغير القادرين.

وأعرب 74% من القراء عن تأييدهم لقرار وزارة الصحة الخاص بإنشاء صندوق لزراعة الأعضاء لغير القادرين، بينما رفض 24% من القراء قرار وزارة الصحة بإنشاء صندوق لزراعة الأعضاء لغير القادرين، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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