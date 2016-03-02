الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، مائل للبرودة ليلا، فى حين يبدأ الانخفاض غربا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الانحاء مثيرة للأتربة قد تصل لحد العاصفة علي غرب وجنوب البلاد مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك . وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ، مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية ، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :إعلان - Ads إعلان - Ads
>- الأرصاد : طقس غد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34
القاهرةالصغرى 20 العظمى 34
الإسكندريةالصغرى 17 العظمى 21
مطروحالصغرى 12 العظمى 20
بورسعيدالصغرى 18 العظمى 28
دمياطالصغرى 17 العظمى 28
بلطيمالصغرى 18 العظمى 29
الإسماعيليةالصغرى 20 العظمى35
السويسالصغرى 20 العظمى35
العريشالصغرى 14 العظمى 33
نخلالصغرى10العظمى 36
طاباالصغرى 11 العظمى 36
الطورالصغرى 15 العظمى 32
مرسى علمالصغرى 17 العظمى 34
الغردقةالصغرى 19 العظمى 36
شرم الشيخالصغرى 21 العظمى32
رفحالصغرى 13 العظمى 32
كاترينالصغرى 12 العظمى27
سيوةالصغرى 17 العظمى 25
المنياالصغرى 14 العظمى 35
الفيومالصغرى 14 العظمى 34
رأس سدرالصغرى19 العظمى 33
أبوسمبلالصغرى18 العظمى 36
وسط الدلتاالصغرى 19 العظمى 34
أسيوطالصغرى 15 العظمى 36
سوهاجالصغرى 16 العظمى 36
الأقصرالصغرى 18 العظمى 36
أسوانالصغرى 19 العظمى 37
شلاتينالصغرى 20 العظمى33
حلايبالصغرى 21 العظمى 31
الوادى الجديدالصغرى 17 العظمى36
قناالصغرى 20 العظمى 36
نويبعالصغرى 22 العظمى 32
السلومالصغرى 15 العظمى 20.
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