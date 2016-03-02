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حصرياً:هل اعتزلت شيرين عبد الوهاب بسبب الشجار الحاد بين مدير أعمالها وشقيقها؟

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الأربعاء 02-03-2016 01:31

علمت "سيدتي نت" من مصارد مؤكدة وقوع مشاجرة قوية بين محمد شقيق وياسر خليل مدير أعمالها بعد حفلها الأخير لصالح إحدى شركات المحمول من أسبوع. ولكن لم يعرف سبب هذه المشاجرة الحادة. كما أكد المصدر أن العلاقة دائماً على صفيح ساخن بين ياسر خليل ومحمد شقيق شيرين منذ أن تولى خليل إدارة أعمال شيرين. ولكن المشاجرة الأخيرة كانت قوية جداً.
ولم يجزم المصدر ما إذا كانت تلك المشاجرة هي سبب اعتزال شيرين أم لا. في حين أكد مصدر آخر أن شيرين تعيش حالة نفسية سيئة للغاية وقامت بإغلاق هاتفها المحمول ولم يتمكن أحد من أصدقائها الوصول لها إلا أقرب المقربين منها.
وعلمت "سيدتي نت" أيضاً أن من الفنانين الذين حرصوا على زيارة شيرين في منزلها لدفعها إلى التراجع عن القرار الفنانان أحمد سعد وريم البارودي ولكنهما لم يفصحا عن أي تفاصيل حول نتيجة الزيارة ولكن المؤشرات تؤكد أنها لم تسفر عن شيء بخصوص قرار شيرين.

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