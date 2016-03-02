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بالفيديو.. مسابقتا ملكتي جمال موسكو وتشيبوكساري 2016

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الأربعاء 02-03-2016 01:51

اختتمت في فندق كورستون كلاب في العاصمة الروسية، موسكو مسابقة للجمال بعنوان ملكة جمال موسكو 2016، حيث فازت بالمسابقة يلينا بيتوخوفا Yelena Petukhova، بينما احتلت المرتبة الثانية تاتيانا ماكاروفا Tatyana Makarova، أما المرتبة الثالثة فشغلتها سفيتلانا درونوفا Svetlana Dronova.

وكانت أقيمت الأحد الماضي في مدينة نوفي تشيبوكسارسك على نهر الفولغا مسابقة جمال نوفو تشيبوكسارك 2016، حيث فازت كريستينا أندرييفا Kristina Andreeva بلقب الملكة، وشغلت ناتاليا زابولويفا Natalia Zabolweva المرتبة الثانية في المسابقة.

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