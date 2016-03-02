شيرين عبد الوهاب تسجّل موقفاً جديداً والفنانون يعترضون

بعد الضجّة التي أثيرت حول اعتزالها، أرسلت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة صوتية إلى مجلة لبنانية، تؤكد فيها أن قرار اعتزالها الغناء ناتج عن قناعة، رداً على كلّ التعليقات التي اعتبرت أن قرارها "مزاجي"، وأنّ لا بدّ لها من أن تعود عن هذا القرار. وجاء في التسجيل: "الحمد لله، أخذت قرار هيريحني وعايزة أعيش فى سلام والناس ماتزعلش مني، وقرار الاعتزال مش متسرع ولن أرجع فيه".

وأضافت المطربة فى المقطع الصوتي: "أنا عليّ ضغوط كبيرة فى الحياة، وعايزة أعيش لبناتى وأهتم بيهم.. أنا ما بقيتش قادرة أكمل فى الوسط، ياريت تبلغى رسالتي لكل اللى بيحبوني أنهم ما يزعلوش، وما أحبهمش يزعلوا مني، وأتمنى أنهم يفرحولى إني أخدت قرار يفرحني ويبسطني".

في المقابل، علّق عدد كبير من الفنانين على قرار شيرين، وطلبوا منها التراجع عن موقفها.

الفنانة أحلام وجّهت إليها رسالة عبر "فايسبوك"، جاء فيها: "شيرين عبد الوهاب إن اعتزلتِ الفن فان الفن لن يعتزلك انا شخصيا فى انتظارك، وقريبا، كلنا بنحبك شيرين".

الفنانة إليسا علّقت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إذا كان ما سمعناه عن خبر الاعتزال ده صح، فلن نقبله.. أانتى إضافة لصناعة الموسيقى ونحتاج إليك فى تلك الأوقات".

الفنان شريف منير عبّر عن حزنه لقرار شيرين، وكتب عبر "فايسبوك": " زعلت من قرار إعتزال الفنانة شيرين .. هى قيمة فنية كبيرة .. أقترح عليها لو مش عايزة تغنى عاطفى .. تغنى لمصر .. مصر محتاجة صوت أصيل زى الفنانة شيرين .. وحيبقى ليه تأثير إيجابى جداً .. مصر محتاجة الفن والشعر والسينما وكل القوى الناعمة المؤثرة .. ماينفعش فنان لِسَّه قادر على العطاء ويعتزل فى الظروف إللى بتعيشها مصرنا .. " مجرد رأى " .. تحيا مصر بفنها و فنانيها".

الفنان صابر الرباعي كتب: "إلا شيرين.. مش انت يللي تديرين ظهرك للفن الراقي ولمحبة الناس اللي غنيتي فرحتهم وأحزانهم. شيرين انت كتلة من المشاعر ونحنا حاسين بيكي! وبانتظارك للعودة عن هذا القرار".ساندي علي"ارفض اعتزال سيرين.. يار ريت تفكري ترجعي".

الفنانة شذى حسون، علقت: "مش هينفع غنا من غيرك. طيب اسمع مين انا دلوقن. كلنا بنحبك واكيد دي مسألة وقت ومتأكدة انك مش هتزعلي كل جمهورك اللي بيحبك I love u"".

الفنان عاصي الحلاني، كتب: " شيرين الغالية نحنا بانتظارك حتى تعودي عن قرارك غعتزال الفن.. لأن الفن الحقيقي بأمس الحاجة لصوتك وإحساسك".

الفنانة التونسية درة، كتبت على "تويتر": "العيش فى سلام هو أسمى ما تحتاجه شرين، أتمنى لك السلام الداخلى والسعادة وياريت ترجعى يوما لتسعدينا". وأضافت درة: "شرين.. كم أحترم قرارك وأشعر بالمعاناة الداخلية التى أوصلتك له؛ ولكن سنشتاق لك جدا ولا أتخيل الحياة والحب دون صوتك وإحساسك".

الفنانة رنا سماحة، كتبت عبر "فايسبوك": "بتمنى يكون الخبر مش حقيقي او يكون قرار طلع وقت غضب وعصبيه، أى حاجه غير أن شيرين تعتزل ما عندناش غير شيرين واحده بس وأنا كواحده من جمهور شيرين قبل ما اكون فنانه برفض وبشده".

الفنانة سلمى صباحي، كتبت عبر "تويتر": "إنسي يا شيرين مش ها يحصل".

الفنانة وفاء عامر غردت عبر "تويتر": "قرار اعتزالك مرفوض ياشيرين انتي لسه مشوارك طويل".

الفنانة شيماء سيف، كتبت عبر "فايسبوك": "شيرين ارجعي في قرارك احنا بنحبك افتكري احساسك وفضل شاكر بيعتزل وانتي لازم تحسي بينا ومتخليش حاجة توقفك .. بحبك ياشيرين".

الشاعر الغنائي خالد تاج الدين كتب عبر حسابه على "فايسبوك": "إعتزال شيرين للفن خسارة كبيرة لعالم الغناء المصري وأطالبها ان تتراجع عن هذا مينفعش الفراولة تعتزل".

المطربة نادية مصطفى قالت: "أدعم قرار شيرين في اعتزال الفن إذا كان نابعا عن رضا حقيقي ولم تتخذه تحت ضغوط نفسية.. وأطالبها بالعودة عن قرارها إذا اتخذته تحت تأثير ضغوط نفسية".

الفنان وليد توفيق، كتب على "تويتر": "شيرين مطربة كبيرة وأتمنى أن تعدل عن قرارها وتعود للغناء".

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق، كتب عبر "فايسبوك": " الغناء هو اللي اعتزل مش ‏شيرين".

الفنانة أيتن عامر كتبت عبر "تويتر": "أوعى يكون الخبر المنتشر دة بجد!! ازاى مينفعش" .

الفنانة مي كساب كتبت عبر "انستقرام": " شيرين صوتك نعمة من رب العالمين بتسعدينا وبتمتعينا بيها انا مش عارفه أوصلك عشان اعرف فيكِ إيه بس كل اللى اقدر أقوله انك موهبة عظيمه ونادرة. صوتك مش بيجى غير كل ٥٠ سنة موهبتك ربنا ادهالك عشان تستخدميها صح ارفض اعتزالك. ملحوظة اللي حابب يكتبلي ربنا تاب عليها من الفن والوسط والكلام المحفوظ ده يعمل انفولو اللى بيتوب مش بيتوب عن الفن بيتوب عن التصرفات الغلط والذنوب اللى بيعملها فى الفن".

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