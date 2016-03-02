Clinique تقدم لكمPep-Start Eye Cream

جاهزة للقيام بأي شيء. سواء في 9 صباحا أو 9 ليلا، سوف تكون منطقة محيط عينينك منتعشة وحيوية ومرطبة مع خطوات سريعة جدا. نقدم لك Pep-Start Eye Cream الجديد من Clinique، كريم خفيف الوزن يمنح منطقة العينين المتعبة الاشراقة والحيوية والانتعاش على الفور ومع الوقت. أداة التطبيق والتدليك الكروية المخصصة والمبتكرة تخفف انتفاخ منطقة العينين لتبقى بمظهر منتعش وحيوي وناعم لتطبيق الماكياج وتجعل العينين اكثر حيوية بثلاث ثوان فقط.

استعدي

مزيج من سبعة دهون يساعد على حفظ الكولاجين الذي قد يتأثر سلبا بالتوتر والضغوطات النفسية والإرهاق وقلة النوم – مؤشرات أسلوب الحياة الكثير الأشغال.

• Acetyl Hexapeptide-8 و Palmitoyl Hexapeptide-12 يساعدان على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين الطبيعيين، ما يجعلى البشرة ممتلئة ويخفف من علامات الإرهاق والترهل والتصبغ أسفل العينين.

• Whey Protein وهو دهن طبيعي عالي الجودة، غني بالأحماض الأمينية التي تساعد على تقوية تماسك البشرة الرقيقة حول العينين لتعزز تماسكها ومرونتها.

• Palmitoyl Tripeptide-1 و Palmitoyl Tetrapeptide-7عند جمعهما معا فإنهما يساعدان بشكل طبيعي على تحفيز إنتاج الكولاجين والأحماض الأمينية والألياف لتخفيف التهيج.

• Trifluoroacetyl Tripeptide-2 هو ببتيد يحاكي الببتيدات البيولوجية، يساعد على تحسين مرونة البشرة وتماسكها من خلال تخفيف تشكل progerin وهو بروتين سام يتشكل ويزيد ليسبب الظهور المبكر لعلامات التقدم في السن.

• Soybean Protein غني بالببتيدات والبروتينات السكرية والسكريات، يساعد على منح البشرة مظهرا أكثر نعومة وشبابا وانتعاشا.

ابقي مستعدة وجاهزة

مزيج من المكونات المنعمة والمنشطة، يساعد على الحفاظ على منطقة العينين ببشرة متوازنة ومرتاحة لتكوني دائما على أتم الاستعداد للقيام بأي شيء.

• Caffeine هو مكون مضاد للتهيج، يساعد على تنشيط البشرة ويقلل الانتفاخات.

• Algae Extract هو عنصر نباتي له فوائد استثنائية مضادة للتهيج ما يساعد على الحفاظ على البشر ناعمة ومرتاحة وهادئة وأقل عرضة للتهيج الذي يسبب الهالات الداكنة.

• Phytospingosine يخفف من مظهر الهالات الداكنة من خلال تخفيف تجمع السوائل في البشرة الرقيقة تحت العينين.

• Magnolia Officinalis Bark Extract هو عنصر نباتي ينعم المنطقة أسفل العينين فيخفف من مظهر الهالات الداكنة والانتفاخ.

• Sapindus Mukurossi Fruit Extract و Caesalpinia Spinosa Gum هي مكونات نباتية عندما تجتمع معا فإنها تحارب الإرهاق وتحفز إنتاج ATP ما يساعد على تسريع الاستقلاب الخلوي.

التفاصيل

تنزع أداة التطبيق والتدليك الكروية الذات التصميم المخصص والخاصة بمنتج Pep-Start Eye Cream الجديد

لأخذ كمية من المنتج بحجم حبة البازيلاء على طرف الأداة. توضع الأداة بوضعية الإغلاق ويملس المنتج بحركات دائرية حول العينين وعلى الجفون. تربت بقايا المنتج بأطراف الأصابع حسب الحاجة. تصبع منطقة العينين أكثر إشراقا وانتعاشا كما لو أنك استمتعت بنوم هانئ طوال الليل.

سيتوفر حصرياً لدى جميع كاونترات كليينك في سيفورا الشرق الأوسط اعتبار من بداية شهر مارس 2016 .