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ضبط 33 دراجة بخارية مبلغ بسرقتها بحملات مرورية

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ضبط 33 دراجة بخارية مبلغ بسرقتها بحملات مرورية ضبط 33 دراجة بخارية مبلغ بسرقتها بحملات مرورية
شنت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام حملات موسعة، على الطرق السريعة لرصد المخالفات المرورية

وقامت القوات بشن حملة مرورية بمحافظة الغربية و تم رصد 33 دراجة بخارية مبلغ بسرقتها وتم تحرير محضر للسائقين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى بالتعاون مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن والانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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مصر 365