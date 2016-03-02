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مصرع طالب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم بالدقهلية

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مصرع طالب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم بالدقهلية مصرع طالب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم بالدقهلية
وقع منذ قليل حادث تصادم، بطريق المنصورة- بلقاس، بمحافظة الدقهلية، أدى إلى إصابة طالب بالمرحلة الإعدادية بجروح خطرة، ووفاة شقيقه الطالب بذات المرحلة.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارات من مأمور مركز بلقاس، يفيد بمصرع طالب، وإصابة شقيقه بجروح خطرة إثر حادث تصادم وقع بطريق المنصورة بلقاس الزراعى.

ولقى يوسف النجار مصرعه، إثر حادث التصادم، طالب بالمرحلة الإعدادية، بينما أصيب شقيقه ويدعى فوزى الطالب بنفس المرحلة، بمنطقة أبو رجيلة بمدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية كانا يستقلانها وسيارة نقل.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وجار استخراج تصريح دفن جثمان المتوفى.


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