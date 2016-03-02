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اليوم .. الحكم على منى عراقى لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه

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اليوم .. الحكم على منى عراقى لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه اليوم .. الحكم على منى عراقى لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه
تنطق اليوم الثلاثاء محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريرى، وسكرتارية محمد أبو زيد، بالحكم فى المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقى، على حكم حبسها 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بسب وقذف مواطن وتصويره دون علمه، وإذاعة التصوير خلال حلقات برنامجها "المستخبى".

كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد لظمى، قد قضت بحبس الإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج "المستخبى" على فضائية "القاهرة والناس" 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين وتصويره دون علمه، وإذاعة التصوير خلال إحدى حلقات برنامجها.

وكان إيهاب أبو العلا أحد المواطنين، قد تقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية، اتهم فيه منى عراقى بأنها صورته دون علمه أو رضاه، ووجهت له ألفاظًا بذيئة واتهمته بالنصب، وأذاعت تلك المقاطع فى برنامجها "المستخبى" على قناة القاهرة والناس، واعترفت خلال الحلقة باستخدامها كاميرات سرية أثناء التصوير، بما يستوجب معاقبتها بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.

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مصر 365