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نظر دعوى تتهم دار طباعة بنشر كتاب "اعترافات جيهان السادات" دون إذن المؤلف

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نظر دعوى تتهم دار طباعة بنشر كتاب "اعترافات جيهان السادات" دون إذن المؤلف نظر دعوى تتهم دار طباعة بنشر كتاب "اعترافات جيهان السادات" دون إذن المؤلف
تنظر جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاربعاء، الدعوى المقامة من الصحفية نعيمة محمد راشد وشهرتها "نورا راشد"، ضد قاسم عبده قاسم المشرف على الدار المعنية بطباعة ونسخ كتاب "اعترافات جيهان السادات"، والتى تتهمه فيها بالنشر دون إذن كتابى منها،.

كانت البداية عندما تم اتفاق بين الكاتبة والمشرف على دار الطباعة، بأن يتم طباعة 1000 نسخة من كتاب "اعترافات جيهان السادات" ومنها سيتم إيداع 50 نسخة فى دار الكتب . وفوجئت المدعية بنشر نسخ من الكتاب دون إذن منها، وعلى الفور أقامت دعوى قضائية ضد مشرف دار الطباعة، حيث وجهت له نيابة الشئون المالية والتجارية تهم نشر مصنف بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور، والتهمة الثانية اعتداؤه على الحق المالى والأدبى للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

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