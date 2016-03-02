متظلموهاش.."خرز البقر" مش خرافة..دى مربى بتزود الوزن وتورد الخدود وتنسيك التعب

من الطرق الشعبية القديمة لزيادة الوزن والتخلص من النحافة، والتى لا يزال البعض يحافظ عليها حتى الآن، هى مربة خرز البقر، والتى سمعنا اسمها فى بعض الأفلام من تراثنا السينمائى القديم.

"اليوم السابع" سأل الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة عن حقيقية "خرز البقر"، وعما إذا كانت خرافة شعبية قديمة ابتدعها العطارين، أم أنها وسيلة لزيادة الوزن بالفعل وتعمل كالسحر بالجسم النحيف؟

خرز البقر لزيادة الوزن ونضارة الوجه والتخلص من الضعف

مكونات مربى حرز البقر لزيادة الوزن وعلاج النحافة



>*عسل 60%: مصدر أساسى للسكريات الغنية بالسعرات الحرارية

>وأجابت الدكتورة صفاء بتأكيدها أن "خرز البقر" ليست خرافة شعبية كما يشيع البعض، بل أنها وصفة حقيقية قديمة شعبية، استخدمها المصريون فى زيادة الوزن والتخلص من مشكلات النحافة الظاهرة، بحيث كانت المقاييس الجمالية فى السابق ترتبط بمدى سمنة المرأة وامتلاء قوامها، ومن فوائدها بالفعل التسمين السريع، ونضارة الوجه والخدود، وزياد النشاط وكذلك التخلص من الضعف والهزلان.>وتابعت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة حديثها عنها، موضحة أن مكونات خرز البقر الدسمة، هى السبب فى أنها كالسحر يساعد على اكتساب الكثير من الوزن فى وقت سريع، فهى عبارة عن خليط من العسل وبعض الأعشاب الطبيعية الغنية بالسعرات الحرارية، ومنها:>40%:المكونات اآتية>*غذاء ملكات النحل: يحتوى على نسبة عالية من البروتين والدهون ويعتبر فاتح للشهية طبيعى ويساعد على التسمين>*خميرة>*سكر فركتوز>*بطاطا>*كراوية>*بذور خس>*لوز مطحون>*حلبة مطحونة

ولكن شددت أخصائية علاج السمنة والنحافة، على ضرورة أن تتخير العطار الشعبى القديم والموثوق الذى يقوم بخلطها وصناعتها، بحيث تكون خالية من أعشاب التسمين المغشوشة، وتناول ملعقة كبيرة لمدة 3 مرات يوميا على كوب من اللبن.



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