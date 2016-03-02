لحمايتك من السكر والضغط والقلب.. 7 نصائح للوقاية من أمراض العصر

نستيقظ كل يوم على أمراض جديدة وكثيرة تأخذ فى الانتشار شيئا فشيئا، وقد يكون الوقاية منها أمر سهل ويحتاج لتعديلات بسيطة فى ممارسات حياتنا اليومية.

ويعرفنا الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، خطوات الوقاية من أمراض العصر التى أصبحت جزء من حياتنا مثل السرطان والقلب خاصة، مؤكدا أنها أصبحت تصيب الشباب فى سن صغير، ويقول: "الاكتئاب والقلق من الأمراض التى تحدث بسبب قلة النوم وتؤدى فى بعض الأحيان إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ونقص المناعة والشيخوخة المبكرة.

ويضيف د. مجدى أن التغلب على هذه الأمراض يكون بمحاولة تقوية وتعزيز مناعة الجسم، وذلك من خلال بعض الاحتياطات الأخرى التى تقاوم أمراض العصر الحديثة وهى.

1. زيادة حركة الجسم بممارسة الرياضة سواء السير على الأقدام أو اتباع تمارين محددة.

>2. الابتعاد عن السجائر والشيشة، حيث يقتل التدخين 6 مليون من البشر سنويا ويعتبر القاسم المشترك فى أغلب أمراض العصر.

>3. إنقاص الوزن والوصول إلى الحجم المناسب، فالسمنة سبب للعديد من الأمراض غير المعدية مثل القلب والسكر والسرطان.

>4. النظافة الدائمة سواء الشخصية أو للمكان المحيط بك مفتاح الصحة النفسية وعلامة للصحة الجسدية.

>5. تناول المياه بشكل مكثف لأن هناك العديد من الأفراد يعانون من أمراض العصر بسبب قلة المياه كالتجاعيد المبكرة وأمراض الكلى والقلب.

>6. طبق السلطة أساسى فى وجباتك الغذائية، فهو روشتة طبيعية للوقاية من السرطان وأمراض الحساسية ونقص المناعة.

>7. احترس من السموم البيضاء الكامنة كالسكر والدقيق والملح.

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