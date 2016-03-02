"المصريين الأحرار":أحلنا مقترح استبدال مادة"الدين" بـ"القيم" للجنة التعليم

أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب أحال مقترح الدكتور نادية هنرى والخاص بالمطالبة باستبدال مادة الدين بـ"القيم" للجنة التعليم الخاصة بالحزب، لاتخاذ الموقف الرسمى للحزب تجاهه.

وأضاف وجيه فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يحترم موقف "هنرى"، ومطالبتها لكن موقف الحزب لم يحدد بعد.

وكانت "هنرى" قد قررت التقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس تطالب فيها باستبدال مادة الدين فى المدارس بـ"القيم"، لتكون مادة تعبر عن مبادىء الأديان السماوية، وتدريسها للطلاب فى سبيل رفع الوحدة الوطنية.

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