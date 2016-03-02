البارزانى يطالب بضرورة تنفيذ برامج الإصلاح ومكافحة الفساد الإدارى

>طالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى بضرورة تنفيذ برامج الإصلاح ومكافحة الفساد الإدارى والمالى وأكد دعمه الكامل للقضاء وأعضاء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.

وقال البارزاني، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء فى أربيل مع ممثلى هيئة النزاهة ومجلس القضاء وديوان الرقابة المالية، إن مواجهة الفساد والبدء بتنفيذ حملة الإصلاحات واجب وطنى مقدس ومطلب ملح ومشروع لشعب كردستان..مطالبا بعدم استثناء أى شخص فى أى منصب أو موقع كان من التحقيقات والمساءلة القانونية.

وأضاف أن القضاة وكافة مؤسسات وهيئات الرقابة بالإقليم ينبغى أن تتعاون مع رئاسة كردستان والحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح، مشددا على دعمه الكامل لهم والوقوف فى وجه أى شخص يحاول أن يضع العراقيل أمام حملة الإصلاحات أو يعرقل تنفيذ قراراتها.

وذكر بيان لرئاسة كردستان أن المشاركين فى الاجتماع من ممثلى السلطة القضائية والمؤسسات الرقابية والقضاة المختصون بالإقليم بأن يعملوا بجد وإخلاص وروح مقاتلى البيشمركة فى تنفيذ الإصلاحات التى أقرها البارزاني، داعين البارزانى إلى دعمهم فى تنفيذ ما تم إقراره.

وكان البارزانى طالب مؤخرا بإعادة الأموال والأملاك التى تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية ومحاسبة من تورطوا فى عمليات فساد من خلال استغلال المناصب الحزبية والنفوذ السياسى ودعا لإجراء إصلاحات اقتصادية فى الإقليم.