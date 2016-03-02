مجلس أمناء محافظة الإسكندرية: دعم كامل للطلاب المصابين بحادث تسرب الكلور

قال أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء التابع لمحافظة الإسكندرية، أن المجلس سيقدم كامل الدعم إلى الطلاب الذين أصيبوا أمس الثلاثاء، فى حادث تسرب غاز الكلور من محطة مياه السيوف.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المجلس سيقوم بتوفير الكتب المدرسية للطلاب الذين فقدت منهم الكتب خلال الحادث، بالإضافة إلى الاستجابة لكافة المتطلبات التى تتطلبها حالة الطلاب.

وكان أكثر من 60 طالب قد أصيبوا بحالات اختناق فى حادث تسرب غاز الكلور من محطة مياه السيوف المجاورة لمجمع مدارس السيوف، والذى يحوى 9 مدارس، وتم معالجة الطلاب بسيارات الإسعاف التى انتقلت إلى موقع الحدث، ونقل 46 طالب إلى مستشفيات مختلفة لتلقى العلاج اللازم.

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