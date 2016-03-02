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بالصور..ذوو الاحتياجات الخاصة يتحدون الإعاقة بـ"خيال الظل"بقصر ثقافة الشاطبى

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بالصور..ذوو الاحتياجات الخاصة يتحدون الإعاقة بـ"خيال الظل"بقصر ثقافة الشاطبى بالصور..ذوو الاحتياجات الخاصة يتحدون الإعاقة بـ"خيال الظل"بقصر ثقافة الشاطبى
نظم قصر ثقافة الشاطبى التابع لفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة هانى حسن مساء أمس العرض المسرحى " حمادة والجنيّة "، والذى قدم لأول مرة بمشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة والذين قاموا بتصنيع العرائس فى خلال ورشة استغرقت 3 أشهر وانتهت بالعرض المسرحى.

وحضر العرض عدد من قيادات الإسكندرية، على رأسهم الإعلامية أمل صبحى وعزة ابراهيم وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية والمستشار أحمد عبد النبى، والمهندسة آمال عبد الظاهر، والفنانين عثمان محمد ومحمد مختار.

قالت أميرة مجاهد مدير الموقع أن العرض يعد نتاج الورشة الفنية التى أقامها القصر لتصنيع وتحريك عرائس خيال الظل بالتعاون مع مؤسسة صندوق الخير وذلك خلال ديسمبر الماضى.

وأضافت أن الورشة أقيمت للأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة إحتفالا باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة، تحت إشراف الفنان كرم نوح ونخبة من الفنانين التشكيليين بالقصر.

وأشارت أن العرض يتناول مغامرات حمادة والجنيّة بشكل فانتزى وهو إعداد وصال عبد العزيز، أداء صوتى هبه العطار، على سعد، شيرى كمال، تصميم الديكور أميرة يوسف، تنفيذ ديكور هبه عبد الرحمن، نيرة جلال، لميس عطية، محمد منصور، موسيقى وألحان وتوزيع محمد شحاته، أشعار حامد السحرتى، غناء شيرى كمال، تحريك عرائس هاجر رشاد، ريم القاضى، أشرف فتحى، ويشارك به الأطفال دينا طارق، يارا طارق، كريمة هانى، دنيا علاء، هانيا هانى، ألاء محمد متولى، اخراج أشرف فتحى.

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