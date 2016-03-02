استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ شمال سيناء يلتقى الصيادلة ويستعرض مشاكل نقص الأدوية

استجابة لليوم السابع بعد كشفها عن نقص فى بعض الأدوية بشمال سيناء، عقد اليوم، الثلاثاء، اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، اجتماعا طارئا مع عددا من الصيادلة لبحث المشكلة وأكد أن كافة مطالب الصيادلة سيتم العمل على حلها مع جهات الاختصاص.

وعرض نقيب الصيادلة الدكتور حسام رفاعى النائب البرلمانى قضية نقص الادوية بشمال سيناء، نظرا لتعطل وصول الادوية بسبب الاجراءات الامنية خاصة إلى مركزى الشيخ زويد ورفح.

وقال ان نقص الادوية قضية عامة على مستوى الجمهورية، إلا أن لشمال سيناء خصوصية نظرا للظروف الأمنية وتعذر النقل المنتظم للادوية بسبب تعدد الكمائن واحتجاز سيارات الادوية وازالة صيدليات وتوقف اخرى عن العمل برفح، وطالب بتذليل العقبات المتخذة لانها تعطل قطاع يهم كافة الاهالى الذين يتكبدون المعاناة رغم انهم يدفعون تضحيات كبيرة بجوار جهات الأمن.

وعرض عددا من اصحاب الصيدليات فى العريش والشيخ زويد مقتر حان يتم وضع منظومة تنسيق تتيح لهم استلام الادوية من شركات الادوية بانتظام دون عراقيل على معديات القنطرة او كمائن شمال سيناء واوضحوا ان 4 صيدليات ازيلت فى رفح وواخرى اغلقت ابوابها وتعمل 3 صيدليات فقط بخلاف ان صيدليات اخرى اغلقت فى العريش والشيخ زويد لوقوعها قرب مقرات امنية،وان الصيدليات فى رفح مهددة بالشطب رغم ان الاغلاق تم لظروف بغير ارادتهم، وانهم لم يحصلوا ايضا على بدل 1000 جنية المقدم من مجلس مدينة رفح لانها غير مثبته فى انشطة مجلس رفح التجارية نظرا لان طبيعة تراخيص مزاولتها المهنة مركزية وليست محلية

وقال " د روبيل عدلى " صاحب شركة ادوية بالعريش ان شركات اخرى تمنتع عن نقل الادوية لشمال سيناء بسبب الظروف الامنية وان شركتين فقط تعملان هنا من داخل العريش، وتعانى احتجاز سيارتها عند الكمائن خاصة عند نقل الادوية للشيخ زويد، ما دفع اصحاب صيدليات الشيخ زويد إلى الحضور للعريش لاستلام ادويتهم ورغم ذلك تحتجز سياراتهم للاشتباه فى انه سيتم تهريبها، مما يتلف الادوية الحساسة منها

وقالت امل اسماعيل مديرة ادارة الصيدلية بمديرية الصحة انه يتم توريد الادوية لمستشفيات المحافظة بناء على ارسال طلبيات احتياجات والتنسيق مع الجهات المختصة دون تعطيل ، واشارت ان 17 صيدلية تم اثبات انها تدار دون وجود صيادلة، بالمخالفة للقانون .

وكانت " اليوم السابع "، كشفت فى تحقيق نشر السبت الماضى، عن نقص 18 نوع من أهم الأدوية بشمال سيناء، بينها المحاليل الملحية والقطن وأدوية الحساسية وأمراض الجهاز الهضمى وسيولة الدم ولبن الأطفال المدعم، وكشف أصحاب صيدليات وبعض المرضى بشمال سيناء لـ"اليوم السابع" عن دخول أدوية نطاق احتكار السوق السوداء لها وبيعها بأضعاف أسعارها، وعقبات أمام دخول كميات من الأدوية، ما أدى إلى نشاط تهريب بعضها وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة. ويؤكد أصحاب صيدليات شمال سيناء أنهم يعانون من نقص الأدوية، وبحسب ما أجمعوا عليه أن أهم الأدوية التى تفتقر إليها المحافظة رغم وجودها فى محافظات أخرى هى المحلول الملحى، ومن أدوية العظام Becozim amp، ولبن الأطفال المدعم Biomail، lipfamilk، ومحلول Ringr، وأعشاب بيبى درنكBby drink، وجلسرين سيولةJul prin، وفلورست، ومضاد حيوى زمكتان، ومضاد حيوى ريمكتازيت، وبلسم شراب أطفال وكبار، وشراب الحساسية زيلون، والمطهر المعوى فلاجيل، وأمبول أسيجك، ودهان للحساسية كينا كومب، وحقن الولادة RH. .

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