عبور 113 سفينة قناة السويس بحمولة 7.3 مليون طن خلال ثلاثة أيام

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية بداية من الأحد وحتى أمس الثلاثاء، عبور 113 سفينة بحمولة 7 مليون و200 ألف طن، حيث شهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 62 سفينة بحمولة 3 مليون و900 ألف طن، ومن اتجاه الجنوب عبور 51 سفينة بحمولة 3 مليون و400 ألف طن.

وكشفت تقرير ملاحى صادر عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى شهد يوم الأحد عبور 35 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 18سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون 200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول اليونانية OLYMPIC LOYATYII بـ164 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن القناه شهدت يوم الاثنين، عبور 45 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 26 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية CMA CGM NEVADA، بحمولة 147 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات، وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال AL SAMRIYA بـ171 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت أمس الثلاثاء عبور 33 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية ESTELLE MAERSK بـ171 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى كولومبور، وعبرت 15 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MOGENS MAERSK بـ200 ألف طن.

- عبور 35 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن

>

- تحميل وتفريغ 417 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال 2015

>

- مهاب مميش: عبور17 ألف سفينة قناة السويس خلال 2015