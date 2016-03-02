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عمرو موسى: تدشين جبهة "حماية الدستور" رسمياً 8 مارس المقبل

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عمرو موسى: تدشين جبهة "حماية الدستور" رسمياً 8 مارس المقبل عمرو موسى: تدشين جبهة "حماية الدستور" رسمياً 8 مارس المقبل
أكد عمرو موسى، الأمين العام لجماعة الدول العربية الأسبق، ورئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، إنه لا يعلم شئ عن منتدى الحياة الدستورية الذى أعلن فى وقت سابق عن جهوده للدفاع عن الدستور، مشيراً إلى أنه لا يوجد اتصالات بين المنتدى وجبهة حماية الدستور التى يسعى موسى لتدشينها.

وقال عمرو موسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" :"لا أعلم شيئا عن منتدى الحياة الدستورية أو القائمين عليه، ولم يتواصل معى أحد منهم للتنسيق بين مبادرتهم وجبهة حماية الدستور، التى سيتم تدشينها رسمياً فى 8 مارس الجارى.

وكان الدكتور سمير عليش، عضو منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع، قال إنه سيجدد اتصالاته بعمرو موسى الأمين العام لمؤسسة حماية الدستور، من أجل التعاون المشترك بين المؤسسة والمنتدى فى الدفاع عن المكتسبات التى حصل عليها الشعب المصرى فى دستور 2014.


>- عضو منتدى الحياة الدستورية: أجدد التواصل مع عمرو موسى لحماية الدستور

- منتدى الحياة الدستورية: ننتظر الإعلان عن "حماية الدستور" للتنسيق معها

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