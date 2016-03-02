إبراهيم العربى: رجال الأعمال اليابانيين لم يخذلوا مصر وساندوها فى أصعب ظروفها

قال ابراهيم العربى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الياباني، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لليابان خير دليل على جدية القاهرة فى زيادة علاقاتها مع طوكيو، وإن ثقة المصريين فى الشعب اليابانى لا حدود لها، مشيرا إلى أن الطفرة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية من الممكن أن تكون ملهمة للمصريين.

وأوضح "العربى"، فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادى المصرى اليابانى، أن رجال الأعمال اليابانيين لم يخذلوا مصر، ولمسوا أمانة وجدية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليابان، هى الأولى لرئيس مصرى منذ نحو 17 عاما.

ودعا العربى، ،:الشعب اليابانى إلى التحرك الفعال من أجل دفع عجلة التنمية والاقتصاد فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر اليوم تسعى للعودة التاريخية المستحقة لها، قائلاً "لمسنا جدية والتزام ووفاء رجال الأعمال في اليابان ومساندتهم لمصر في ظروفها الصعبة".

- السيسى أمام المنتدى الاقتصادى بطوكيو: صورة الساموراى أمام الأهرامات شاهدة على التواصل المصرى اليابانى..بدأنا تنفيذ برنامج للتنمية المستدامة حتى 2030 .. ونجحنا فى استعادة هيبة الدولة فى مواجهة الإرهاب

- الرئيس السيسى يشارك فى المنتدى الاقتصادى بحضور مسئولى كبريات شركات اليابان

- بالفيديو.. لحظة دخول السيسى لافتتاح المنتدى الاقتصادى المصرى اليابانى

- بالصور.. السيسى: مصر تشهد ثورة اقتصادية ونتطلع لشراكة حقيقية مع اليابان

- بالفيديو.. الرئيس السيسى يغادر قاعة المنتدى الاقتصادى بعد إلقاء كلمته

وأكد أن مجلس الاعمال المشترك بين البلدين على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات من أجل التعاون بين البلدين، مشددا على ثقته أنه سيتم تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين اليابانيين فى مصر، ودعا اليابانيين لزيارة مصر والاستمتاع بأجوائها.