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إبراهيم العربى: رجال الأعمال اليابانيين لم يخذلوا مصر وساندوها فى أصعب ظروفها

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إبراهيم العربى: رجال الأعمال اليابانيين لم يخذلوا مصر وساندوها فى أصعب ظروفها إبراهيم العربى: رجال الأعمال اليابانيين لم يخذلوا مصر وساندوها فى أصعب ظروفها
قال ابراهيم العربى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الياباني، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لليابان خير دليل على جدية القاهرة فى زيادة علاقاتها مع طوكيو، وإن ثقة المصريين فى الشعب اليابانى لا حدود لها، مشيرا إلى أن الطفرة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية من الممكن أن تكون ملهمة للمصريين.

وأوضح "العربى"، فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادى المصرى اليابانى، أن رجال الأعمال اليابانيين لم يخذلوا ، ولمسوا أمانة وجدية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليابان، هى الأولى لرئيس مصرى منذ نحو 17 عاما.

ودعا العربى، ،:الشعب اليابانى إلى التحرك الفعال من أجل دفع عجلة التنمية والاقتصاد فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر اليوم تسعى للعودة التاريخية المستحقة لها، قائلاً "لمسنا جدية والتزام ووفاء رجال الأعمال في اليابان ومساندتهم لمصر في ظروفها الصعبة".


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وأكد أن مجلس الاعمال المشترك بين البلدين على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات من أجل التعاون بين البلدين، مشددا على ثقته أنه سيتم تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين اليابانيين فى مصر، ودعا اليابانيين لزيارة مصر والاستمتاع بأجوائها.

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