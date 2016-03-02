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مجمع البحوث الإسلامية: نزف الدم من الأنف أثناء الصلاة لا يبطلها

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مجمع البحوث الإسلامية: نزف الدم من الأنف أثناء الصلاة لا يبطلها مجمع البحوث الإسلامية: نزف الدم من الأنف أثناء الصلاة لا يبطلها
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن نزف الدم من الأنف أثناء الصلاة لا يبطلها على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد ثبت أن عبد الله بن عباس جاء إلى عمر رضى الله عنهما حين طعن فقال الصلاة يا أمير المؤمنين؛ فقال عمر إنه لا حظ فى الإسلام لأحد أضاع الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دماً.

وأضاف المجمع رداً على سؤال ورد إليه، هل نزف الدم من الأنف يبطل الصلاة؟، وهل لو كان قبل الدخول فى الصلاة ينقض الوضوء؟، أن "سيلان هذا الدم على فرض التسليم بنجاسته لا يؤثر فى صحة الصلاة؛ لأنه من باب النجاسة المعفو عنها، أما إن نزف الدم قبل الدخول فى الصلاة فإنه يتعين غسل موضع الدم ولا يجب الوضوء على الراجح".

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